Погода на 10 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

Температура воды в Черном море +10…+12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 декабря на Крымском полуострове Средиземноморские воздушные массы обеспечат теплую, но ветреную погоду. Преимущественно без осадков.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-восточный ветер до 15 м/с., воздух прогреется до +15…+17°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +10…+13°. Скорость северо-восточного ветра 3-9 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Евпатории +9…+14°, юго-западный ветер 7- 12м/с. Переменная облачность.

В Керчи +8 …+12°, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +9 …+12°, юго-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +10…+14°, юго-восточный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность,

В Джанкое +5…+14°, скорость юго-восточного ветра 3-17 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +10…+12°.

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