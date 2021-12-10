Что произошло за ночь 10 декабря: стало известно, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте у пенсионеров

Льготный проезд на общественном транспорте будет возобновлен для граждан в возрасте 60+, но только для тех, кто уже получил свой QR-код. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 10 декабря 2021 года. С 15 декабря в Крыму возобновляется предоставление льготного проезда для привитых или переболевших граждан старше 60 лет. «Комсомолка» узнала, как будет работать система проверки QR-кодов в общественном транспорте для пожилых людей.

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