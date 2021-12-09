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Политика9 декабря 2021 15:22

Сенатор от Крыма прокомментировал введение штрафов за «отрицание агрессии РФ» на Украине

Киев вводит законы, которые могут повлиять на свободомыслие людей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На Украине предложили ввести штрафы за «отрицание вооруженной агрессии РФ». Фото: Крымская газета

На Украине предложили ввести штрафы за «отрицание вооруженной агрессии РФ». Фото: Крымская газета

Кабмин Украины одобрил законопроект, согласно которому публичное «отрицание вооруженной агрессии» России и «оккупации Россией территории» будет наказываться штрафом. Идея законопроекта принадлежит министру иностранных дел страны Дмитрию Кулебе.

- Это показывает, что эти люди, очень много говоря о демократии и свободе слова, делают все для того, чтобы ни демократии, ни свободы слова не было, - приводит Крымская газета слова члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

По его словам, исходя из этого, можно сделать некоторые выводы о нынешнем положении на Украине. Киевские власти осознают, что для многих граждан Украины ситуация на Донбассе воспринимается именно как гражданская война, а не агрессия. Однако правительство пытается убедить население в обратном. Это приводит к появлению законов, которые могут каким-то образом контролировать свободомыслие людей.

- Это показывает, что никакого будущего у этой власти и у страны нет, - цитирует СМИ сенатора.

По его словам, действия украинских властей привели к тому, что государство превратилось в одно из самых отсталых в Европе и в мире. Только когда Киев поймет, что мнение человека не регулируется законом, Украина сможет вернуться к нормальным взаимоотношениям в обществе.

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