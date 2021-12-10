В Крыму с 13 по 24 декабря изменяется расписание движение электричек

В Крыму с 13 по 24 декабря 2021 года изменяется расписание движение пригородных поездов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили об очередной корректировке графика движения электричек.

Расписание движение пригородных поездов.

Расписание движение пригородных поездов.

- В связи с производством путевых работ на перегоне Симферополь-Грузовой – Остряково с 13 по 24 декабря 2021 года изменяется расписание движение пригородных поездов, - такой пост разместила в соцсети пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

В общей сложности время «прибытия» и «отбытия» подкорректировано у 28 рейсов, поэтому гостям и жителям Крымского полуострова, которые пользуются железнодорожным транспортом, рекомендуется узнать действующее обновленное расписанием на сайте ug-ppk.ru, в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички» и на информационных стойках пригородных касс.

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