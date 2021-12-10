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Общество10 декабря 2021 6:12

Около двух десятков улиц Симферополя остались без воды 10 декабря

Проводятся ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Жителям указанных улиц следует сделать запас питьевого ресурса

Жителям указанных улиц следует сделать запас питьевого ресурса

Фото: Архив "КП"

Некоторые жители Симферополя 10 декабря остались без воды из-за ремонта на водных сетях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 06.00 часов 11 декабря будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Беспалова, улица Бориса Хохлова, улица Радищева, улица Рылеева, улица Лескова, улица Мира, улица Ломоносова, улица Гончарова, переулок Первомайский, улица Первомайская, улица Кусакина, переулок Алуштинский, Молодежный проезд, переулок Институтский, а также прилегающие улицы и переулки.

Также до 17.00 будет ограничено водоснабжения дома № 9 по улице Пушкина.

Кроме того, до 00.00 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Донская (частично), улица Общественная (частично), улица Куйбышева (частично), переулок Стрелковый (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

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