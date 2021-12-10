Еще 321 человек в Крыму заболел коронавирусом

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, смертность от ковида в Крыму остается высокой. Фото: Архив КП,

За сутки коронавирусом в Крыму заболел еще 321 человек. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики. Таким образом всего с начала пандемии на полуострове выявлено 123 296 положительных на Covid-19.

Высокой в Крыму остается смертность от коронавируса. Еще 24 человека скончались только за минувшие сутки. Количество умерших достигло 3 847 человек.

Лаборатории республики 9 декабря обследовали на коронавирусную инфекцию 5 978 человек. По информации Минздрава в среднем количество проводимых ПЦР-тестирований на полуострове составляет 300 на 100 тысяч населения.

За сутки в Крыму выписаны с выздоровлением после перенесенного ковида 398 человек, выздоровевших за весь период – 113 169.

В Крыму продолжают действовать ряд коронавирусных ограничений, посещение общественных мест возможно при предъявлении QR-кода или сертификата о вакцинации.

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