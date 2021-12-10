Улицам крымских городов хотят вернуть дореволюционные названия

Угол Пушкинской и Екатерининской улиц (дом Семерджиева) в Симферополе, ныне дом 12. Фото: Википедия

В Крыму намерены вернуть дореволюционные названия некоторым улицам Симферополя и других городов. Этим займется специальная рабочая группа, которую создадут при Общественной палате РК.

- Не только в Симферополе нужно возвращать дореволюционные названия, но и в Ялте, Феодосии, Евпатории, - цитирует КИА сенатора от Республики Крым Сергея Цекова.

Намерены вернуть историческое название и улицам Карла Маркса и Шмидта в крымской столице, которые ранее были Екатерининской и Потемкинской соответственно. Уточняется, что больших затрат данное мероприятие не потребует, а также не создаст неудобств жителям таких улиц - специально менять прописку не нужно.

Возможно, старые названия улиц вернут уже в апреле 2022 года, как раз к очередной годовщине подписания Екатериной II Манифеста о принятии Крыма и Кубани в состав Российской империи.

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