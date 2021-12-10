Новая ВПП аэропорта «Симферополь» начнет работать летом 2022 года

Аэропорт в столичном городе республики станет еще больше. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В аэропорту «Симферополь» в июле 2022 года заработает новая взлетно-посадочная полоса, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. Это уже вторя ВПП, которую строят в рамках ФЦП. Работы завершены на 95%.

- Эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы будет возможна со второй половины года, - уточнил Назаров.

Согласно данным проекта, длина существующей полосы будет увеличена до 3,2 тысячи метров, ширина составит 60 метров. Такие преобразования позволят принимать больше самолетов, а соответственно и увеличить пассажиропоток.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Симферополь» признали лучшим в Российской Федерации в области транспортной безопасности. Почетное место присвоено на основании экспертного совета премии.

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