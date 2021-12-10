В Чечне поймали преступника, который обвиняется в разбойных нападениях в Крыму

Задержанного из Чечни этапировали в Крым. Фото: скриншот из видео

В Чеченской Республике правоохранители задержали преступника, который участвовал в разбойных нападениях на территории Крыма. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и городу Севастополю, мужчина долгое время находился в федеральном розыске.

- Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением с применением оружия, - говорится в сообщении.

Три года назад, чтобы скрыться от органов правопорядка, задержанный покинул территорию полуострова. Его удалось поймать в ходе операции сотрудников УФСБ РФ по Чеченской Республике и Управления уголовного розыска МВД по РК. Беглеца доставили в Крым для дальнейшего разбирательства, сейчас он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы ФСИН ответит за хищение 95 миллионов при стройке СИЗО в Симферополе. Под уголовное дело попали и два его соучастника.

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