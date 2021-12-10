Игристые вина «Золотой Балки» на лидирующих позициях «Винного гида России»

Фото: «Золотая Балка»

Традиционно в преддверии новогодних праздников проект «Винный гид России» Роскачества совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России, представляет рейтинг игристых вин.

Перед тем как закупить образцы, эксперты Роскачества посетили наиболее крупные винодельни, чтобы проверить – из какого сырья и по каким технологиям выпускаются самые популярные новогодние напитки. Затем на протяжении нескольких недель работала дегустационная комиссия. Вина оценивались по 100-балльной шкале, принятой для оценки винодельческой продукции Всемирной организацией винограда и вина (МОВВ/OIV).

В пятерку лучших вин, произведенных методом Шарма, вошли 3 позиции от «Золотой Балки»: среди полусладких игристых лидирует Балаклава Muscat – ароматное, яркое и невероятно праздничное вино, а почетное «серебро» среди брютов завоевали Балаклава Brut Reserve и элегантная Балаклава Pinot Noir. А также в рейтинг вошли игристые от Мильстрим, Кубань-Вино и других производителей.