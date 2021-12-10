В Симферополе приступили к установке главной новогодней елки

Ель будет украшать центр города на пересечении улиц Пушкина и Горького Фото: Архив "КП"

В Симферополе приступили к установке главной городской елки, которая будет украшать центр крымской столицы во время новогодних праздников в 2022 году. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, все монтажные работы намерены завершить до 19 декабря.

Напомним, на площади имени Ленина, где традиционно многие годы устанавливали главную праздничную ель, в этом году проводятся ремонтные работы. В связи с этим власти города решили переместить главное новогоднее украшение столичного города в другое, не менее посещаемое симферопольцами место, - на перекресток улиц Пушкина и Горького.

Среди возможных вариантов ранее рассматривали три площадки - перекресток улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также Гагаринский парк.

- Рабочие приступили к установке главной городской елки в Симферополе на перекрестке улиц Пушкина и Горького. На все монтажные работы уйдет ориентировочно неделя. 19 декабря планируем завершить, - уточнили в пресс-службе.

В этом году на украшение крымской столицы к Новому году выделили 25 миллионов рублей. Часть средств ушла на приобретение новых инсталляций, часть - на ремонт старых. Ремонтные работы и монтаж выполняет подрядная организация, с которой заключен контракт.

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