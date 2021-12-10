Аэропорт «Симферополь» обслужил за 11 месяцев более 6 миллионов человек

Пассажиропоток аэропорта в крымской столице вырос за год на 48%. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» за последние одиннадцать месяцев обслужил 6,6 миллиона человек и более 42 тысяч регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Если сравнивать эти данные с теми, что были зафиксированы в прошлом году за тот же период, то это на 2,16 миллиона больше (48%). Вырос и авиатрафик - на 12,6 тысячи рейсов (43%).

Ранее наибольший поток пассажиров был зафиксирован летом, когда количество желающих провести свой отдых на полуострове ежемесячно превышало 1 миллион человек. Исторический максимум был зафиксирован в августе этого года - республику посетили 1 миллион 264 тысячи человек, по 45 тысяч человек ежедневно.

Тогда количество регулярных рейсов в августе достигало 268 в сутки. В сравнении с летним периодом, в ноябре пассажиропоток сократился примерно в 5 раз - было обслужено 226 тысяч пассажиров. При этом на Крымский полуостров в ноябре было доставлено на 14% пассажиров меньше, чем отправлено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50