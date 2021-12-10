На Крымском полуострове в субботу ожидаются дожди и ветер

На Крымском полуострове 11 декабря местами ожидаются дожди Фото: Архив "КП"

На Крымском полуострове в субботу, 11 декабря, ожидаются осадки в виде дождя, а также усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Напомним, еще сегодня, 10 декабря, в регионе сохраняется теплая, но ветреная погода, преимущественно без осадков.

- В субботу ночью и утром при прохождении фронтального раздела ожидаются дожди и усиление юго-восточного ветра 8-13 метров в секунду, местами 18-23 метров в секунду, - говорится в сообщении.

К середине дня дождь прекратится, ветер начнет стихать. Температура воздуха будет достигать 11-16 градусов, ночью опустится до 7-12 градусов. В начале следующей недели значительного похолодания не ожидается. Столбики термометров днем будут показывать от 12 до 17 градусов выше нуля. Заметно опустится температура с 14 декабря.

- Со вторника полярные воздушные массы принесут понижение ночных температур воздуха до 1-6 градусов тепла, дневных до 4-9 градусов тепла, временами дожди, усиление порывистого северо-восточного ветра до 15 метров в секунду, – уточнили в гидрометцентре.

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