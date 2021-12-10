Восточный Крым откажется от использования Северо-Крымского канала к 2023 году

Строительство водовода на Востоке Крыма планируют завершить в 2023 году Фото: Анна КИРИЕНКО

Систему трубопроводов, благодаря которой станет возможно отказаться от использования участка Северо-Крымского канала в восточной части полуострова, могут ввести в эксплуатацию уже в ближайшие два года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, специалисты рассмотрели корректировки, которые позволят ускорить работу по обеспечению юго-восточной части Крыма водой.

- После перекрытия канала у нас подача воды из трех месторождений, достаточно крупных, была организована [для Керчи и Феодосии], сейчас эта схема и работает, - сообщил Назаров.

Однако подача воды по-прежнему осуществляется по каналу. Это приводит к большим потерям ресурса. Исправить ситуацию должен новый проект, разработка которого завершится в 2023 году.

- По трубопроводу вода должна дойти до Феодосии и Керчи. Мы оценили вопрос, как можно ускорить подачу по этапам. Допустили, что к концу 2022 года можно обеспечить подачу в Феодосию, чтобы уйти от подачи через каналы, - пояснил Назаров.

Напомним, по результатам референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ. Украинские власти не приняли российский статус полуострова. Киев в одностороннем прядке перекрыл Северо-Крымский канал, по которому в Крым поступала вода из Херсонской области. В республике до мая 2016 года действовал режим ЧС, местные жители были вынуждены длительное время жить по графиками ограниченной подачи воды. Крымские власти оценили ущерб водной блокады полуострова на 1,5 триллиона рублей.

Ситуацию исправило появление новых инфраструктурных объектов, обновление водных сетей, бурение скважин. Кроме того, летом этого года прошли сильные ливни, который наполнили обмелевшие водохранилища.

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