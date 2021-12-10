Крым вошел в ТОП-10 субъектов РФ по кассовому освоению мероприятий национальных проектов

В Крыму с начала года освоили 88% средств на нацпроекты Фото: Архив "КП"

Республика Крым вошла в десятку лидеров субъектов России по кассовому освоению мероприятий национальных проектов. За последние 11 месяцев освоение денежных средств достигло 13,3 миллиарда рублей, что составляет 88% ассигнований из 15,1 миллиарда рублей, предназначенных для реализации нацпроектов в 2021 году.

В Южном федеральном округе по этому показателю республика стабильно удерживает II место. Проектный офис Крыма подготовил презентации в разрезе национальных и региональных проектов в регионе за последние 11 месяцев. Ознакомится с динамикой их реализации по месяцам, начиная с 2019 года, можно по ссылке.

Также на сайте Правительства Крыма работает онлайн-карта мероприятий по реализации нацпроектов в республике. Полный перечень объектов, на которых ведется строительство, можно узнать, изучив «Карту объектов в Крыму». А список общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, размещен по адресу.

Кроме того, в общем доступе и карта дорог, на которых в настоящее время проводится ремонт в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

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