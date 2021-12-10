В Симферополе приступили к установке главной городской елки – фото

Раньше главное хвойное украшение устанавливалось на площади Ленина Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе начали устанавливать главную городскую елку. В этом году новогодняя красавица будет стоять на перекрестке улиц Пушкина и Горького.

Работы планируют закончить к 19 декабря Фото: Александра Тимощенко

Сейчас около театра имени Горького только начинаются все монтажные работы. Как сообщили в администрации крымской столицы, елку установят до 19 декабря.

На новогодние украшения было потрачено 25 миллионов рублей Фото: Александра Тимощенко

Раньше главное хвойное украшение устанавливалось на площади Ленина, однако в этом году место решили поменять, так как на объекте все еще идет капитальный ремонт. Праздничную елку также планировали установить на площади Куйбышева сразу после реконструкции, однако конечным местом стало более посещаемое место - центр Симферополя.

В этом году новогодняя красавица будет стоять на перекрестке улиц Пушкина и Горького. Фото: Александра Тимощенко

Центральную елку также хотели установить на площади Куйбышева Фото: Александра Тимощенко

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