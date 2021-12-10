Юрий Гоцанюк проверил ход строительства в медучреждениях Крыма

Юрий Гоцанюк провел рейд по медучреждениям Симферополя. Фото: Юрий Гоцанюк/facebook

Капитальный ремонт в Симферопольской поликлинике №2 на улице Лермонтова, 3а выполнен на 100%. Как сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, здание медучреждения заметно преобразилось.

По его словам, за полтора года работ на объекте был проведен капитальный ремонт кровли, фасада здания, произведена замена оконных блоков, дверей, внутренних инженерных сетей, также установлено новое медицинское оборудование.

Те же работы были проведены в Симферопольской городской детской клинической больнице на улице Куйбышева, 91. Ремонт объекта завершен на 100%.

- В целом больница готова к приему детей. Необходимо лишь в кратчайшие сроки завершить все дополнительные мероприятия, чтобы уже в новом году медучреждение работало в полном объеме, - сообщил Гоцанюк.

На март 2022 года намечен финальный этап работ в филиале Симферопольской поликлиники №3 на улице М. Жукова, 21. В настоящее время работы в помещениях и в холле здания ведутся в полном объеме.

- Работы на объекте сейчас ведутся с опережением графика, и сдать в эксплуатацию поликлинику рабочие обязуются в кратчайшие сроки, - прокомментировал рабочий процесс премьер-министр.

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