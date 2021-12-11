Погода на 11 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: действует штормовое предупреждение

В Крыму довольно комфортная зимняя суббота. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что юго-восточный ветер к вечеру разгонится до 18-23 м/с.

Температура морской воды 10 декабря в 9 часов

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем южный ветер до 14 м/с., столбик термометре покажет +14…+16°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +10…+14°. Скорость северо-восточного ветра 4-14 м/с. Ясно.

В Евпатории +10…+14°, юго-западный ветер 7- 12м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +9 …+13°, юго-восточный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +9 …+14°, южный ветер 3-15 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +10…+13°, южный ветер 5-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +7…+15°, скорость юго-восточного ветра 2-11 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +10…+12°.

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