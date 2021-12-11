Что произошло за ночь 11 декабря: в Крыму начнут проектировать ветку для первого аэроэкспресса

Пока из аэропорта Симферополь можно уехать только на автобусах и такси. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 11 декабря 2021 года. Ветку для запуска аэроэкспресса к аэропорту Симферополь начнут проектировать в 2022 году. Само строительство запланировано на 2024-2025 годы.

Российские ученые разрабатывают технологию приготовления супов, салатов, крекеров и мармелада из медуз. Промышленное освоение медуз, стало актуальным из-за продолжающегося осолонения Азовского моря, что привело к резкому росту численности желетелых.

В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Не вакцинированным пенсионерам разрешено покидать дома для похода в магазин, на прививку или чтобы выбросить мусор.

Избран новый глава администрации города Феодосии. Им стал бывший руководитель филиала «Крымхлеба» в РК Андрей Лебедев.

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