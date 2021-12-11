Работник администрации Симферополя уволен в связи с утратой доверия

Чиновница из администрации Симферополя уволена в связи с утратой доверия. Фото: Яндекс.Карты

Главный специалист одного из департаментов администрации Симферополя уволен в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что чиновница не сообщила работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

- Напротив, работник органа местного самоуправления обещала жительнице крымской столицы оказать содействие в зачислении ребенка в детское дошкольное учреждение без соблюдения очередности по отношению к иным гражданам, - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры потребовали устранить нарушения и внесли представление главе администрации Симферополя. В результате нарушительница была уволена с занимаемого поста в связи с утратой доверия.

Напомним, в конце ноября в связи с утратой доверия освободили от должности министра культуры Крыма Арину Новосельскую. Она обвиняется в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. В начале декабря Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о содержании чиновницы под стражей.

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