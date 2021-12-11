Крымчанке грозит до 2 лет тюрьмы за кражу 70 тысяч рублей у работодателя

В Симферополе задержали женщину, которая похитила деньги у своего работодателя Фото: Архив "КП"

В Симферополе правоохранители задержали жительницу Симферопольского района, которая похитила у своего работодателя 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

С заявлением о пропаже средств в полицию обратился руководитель микрокредитной организации. По его словам, деньги пропали прямо из офиса.

- Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» задержана 30-летняя жительница Симферопольского района, работающая кредитным экспертом в организации заявителя, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что на такой шаг преступницу толкнула необходимость погасить личные займы. Женщина не стала отрицать содеянное. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Виновнице грозит до 2 лет тюрьмы, а также штраф. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

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