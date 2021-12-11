В Никитском ботаническим саду на месяц раньше зацвел Абрикос Муме

Почти на месяц раньше обычного срока зацвел в Никитском ботаническом саду Абрикос Муме. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

В Крыму в Никитском ботаническом саду почти на месяц раньше обычного срока зацвел Абрикос Муме, сообщили в пресс-службе сада.

Это невысокое деревце (1,5-1,7 сантиметра) относится к роду Слива. Как правило, оно начинает цвести в конце зимы, в теплые февральские дни, а порой и в январе-декабре.

- Абрикос Муме в Китае считается там символом зимы, начиная цвести, когда еще лежит снег, с января и до конца марта. Так что цветение нашего абрикоса в декабре лишь укрепляет мысль о том, что сад был и остается символом рая на Земле, - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Из-за большой любви японцев к этому растению его часто называют японский абрикос. Растение очень чувствительно к перепадам температуры. Раннее цветение в этом году - его реакция на холодный сентябрь. Да и в последующие два месяца осени температура не была стабильной. То есть у растения было время, чтобы набрать единицы холода.

- Он вошел в состояние покоя, а с первым чувствительным потеплением порадовал нас волшебным цветением. Так что все закономерно, и это декабрьское чудо имеет свои объяснения, – уточнили в пресс-службе.

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