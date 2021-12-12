Погода на 12 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 ноября на Крымском полуострове пройдет без осадков.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометецентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +19…+20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +11…+14°. Скорость северо-восточного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +10…+13°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +7…+9°, восточный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8 …+13°, юго-восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +9…+13°, юго-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +7…+10°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +10…+12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50