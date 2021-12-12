Погода на 12 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Крыму переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 ноября на Крымском полуострове пройдет без осадков.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометецентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +19…+20°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +11…+14°. Скорость северо-восточного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +10…+13°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи +7…+9°, восточный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +8 …+13°, юго-восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +9…+13°, юго-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +7…+10°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +10…+12°.
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