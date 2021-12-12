Что произошло за ночь 12 декабря: Ливадию оставят без скульптуры Царской семьи

Из-за скандала в соцсетях, памятник решили спрятать подальше от недоброжелателей. Фото: Подслушано Ялта/VK

Что произошло за ночь 12 декабря 2021 года. Скульптуру Царской семьи в Ливадии перевезут на закрытую территорию. Пользователи соцсетей раскритиковали исполнение инсталляции, которая создавалась на частные средства.

На Южном берегу Крыма в Никитском ботаническом саду почти на месяц раньше обычного срока зацвел Абрикос Муме. Это невысокое деревце, не выше двух метров, как правило, начинает цвести в конце зимы, в теплые февральские дни.

Главный специалист одного из департаментов администрации Симферополя уволен в связи с утратой доверия. Чиновник пообещала жительнице крымской столицы оказать содействие в зачислении ребенка в детское дошкольное учреждение без соблюдения очередности.

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