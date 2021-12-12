В Крыму предложили возобновить паромное и авиасообщение с Турцией

Фото: Архив "КП"

Советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев находится с официальным визитом в Турции. В субботу, 11 декабря в Анкаре прошел форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций республики с коллегами из Турции.

Эрвин Мусаев предложил возобновить паромное и авиасообщение между Турцией и Республикой Крым.

- Многие годы между Крымом и Турецкой Республикой существовало паромное и авиасообщение, что укрепляло и расширяло культурные, этнические и экономические связи. В связи с этим мы подняли вопрос о возрождении данного взаимодействия, которое будет выгодно обеим сторонам, - цитирует чиновника РИА Новости.

Также Эрвин Мусаев отметил, что крымские мусульмане всегда имели и сохранили до сих пор культурные, этнические и экономические связи с турецким народом. Так, многие крымские татары ведут бизнес и взаимодействуют с турецкими предпринимателями.

- Эти экономические связи необходимо только расширять, все возможности для этого есть. Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, - сказал Мусаев.

Напомним, паромное сообщение между Севастополем и турецким портом Зонгулдак было организовано в конце октября 2016 года. Из Турции на полуостров доставляли фрукты, бытовую технику и строительные материалы.

В марте 2017 года власти Турции приняли решение не принимать суда, прибывающие из портов Крыма.

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