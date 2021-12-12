За сутки в Крыму выявили меньше 300 зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

За сутки коронавирус в Крыму подтвердили у 287 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

Так, с начала пандемии выявили 123 891 подтвержденный случай Covid-19.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 119 человек.

Выздоровели и были выписаны после перенесенного коронавируса за 11 декабря 389 человек. За весь период с начала пандемии выздоровели 113 953 человека.

Скончались от коронавируса за сутки 24 человека, за весь период с начала пандемии – 3 894 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50