Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава РК Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции РФ.

- Конституция – правовой фундамент государственности и национального суверенитета. Основной закон утверждает верховенство прав и свобод человека, принципы народовластия и социальной справедливости, единство и равноправие народов России, - написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Также глава республики подчеркнул, что праздник для Крыма имеет особое значение и напомнил, что в 2014 году в Конституции РФ закрепили результаты референдума, в результате которого Крым стал субъектом Российской Федерации.

Также Сергей Аксенов отметил, что в Конституцию в 2020 году внесли важную для крымчан поправку, которая запрещает все действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям.

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