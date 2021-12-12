Во время пожара в керченской многоэтажке сгорел человек

Фото: Архив "КП"

В керченской многоэтажке ночью 12 декабря произошел пожар. На месте нашли тело хозяина жилища.

По данным очевидцев, ЧП случилось около 3 часов ночи в квартире на девятом этаже на улице Ворошилова, дом 6.

Горели вещи и мебель. Возгорание потушили два пожарных расчета с привлечением пожарной автолестницы.

Напомним, 11 декабря в частном доме на улице Мичурина в селе Веселое произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами различной степени. Прокуратура Крыма проводит проверку случившегося.

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