Около берегов Крыма заметили французские самолеты

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Беспилотники ВВС США снизили активность в небе около Крыма, зато активизировалась французская авиация. Это истребители и заправщики, а также самолет радиоэлектронной разведки разведки Transall C-160NG ВКС Франции, рассказали «Известиям» в Минобороны РФ.

По мнению военных экспертов, такая активность связана с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут во Франции весной.

Бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе считает, что действующему главе Франции Эммануэлю Макрону, вероятно, хочется показать избирателям, что он не боится русских, а потому может исследовать Черноморский регион. При этом авиация этой страны обязана вести разведку в рамках договоренностей с НАТО.

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