Из-за неопознанного объекта над Черным морем самолет Екатеринбург-Сочи сменил курс движения

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Рейс самолета Екатеринбург-Сочи, пролета над Черным морем, сменил курс движения. Как сообщили на официальном сайте СК РФ, направление было изменено после обнаружения неопознанного воздушного объекта.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве, – говорится в сообщении.

Самолет вылетел из Екатеринбурга в Сочи. На борту было 160 пассажиров, из них 12 детей и шесть членов экипажа. Известно, что борт уже приземлился в аэропорту Сочи.

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