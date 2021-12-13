Погода на 13 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Температура воды в Черном море не выше +12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Днем западный ветер до 11 м/с., тепло до +15°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +12…+16°. Скорость северо-западного ветра 1-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +8…+12°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно.

В Керчи +7…+13°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +10…+13°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+12°, юго-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +6…+12°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +11…+12°.

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