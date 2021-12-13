Что произошло за ночь 13 декабря: в администрации Симферополя чиновником сделали кота

Кот-чиновник. Фото: Максим Балахонов/ Facebook

Что произошло за ночь 13 декабря 2021 года. В мэрии столицы Республики Крым показали кота-чиновника. Кот Феликс уже три года трудится в администрации Симферополя.

Около берегов Крыма заметили французские самолеты. Иностранцы ведут себя не агрессивно и не пытаются устраивать провокации.

За сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили у 287 гостей и жителей Крыма. С начала пандемии выявили 123 891 подтвержденный случай Covid-19.

В Крыму продолжится реконструкция театра кукол. Старое здание было признано аварийным в 2018 году.

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