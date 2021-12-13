Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха летом 2021

Ялта в июне 2021 года пострадала от ливней, но туристы все равно не отказались от отдыха в городе счастья.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Специалисты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, внимательно изучив данные брони жилья этим летом, узнали, какие города были самыми востребованными у туристов.
Ялта, Сочи и Санкт-Петербург – так выглядит тройка лидеров. Самое удивительное, что в минувшем туристическом сезоне город счастья подвергся нешуточным испытаниям, на курорт обрушились мощные ливни, но отдыхающих природные катаклизмы не испугали.
В среднем семья из трех человек платила за жилье в сутки 2-4 тысячи рублей.
Топ-10 популярных городов для отдыха летом 2021 (средняя цена в рублях на аренду жилья в сутки на 3 человек)
Ялта, 3849
Сочи, 2495
Санкт-Петербург, 3044
Москва, 3356
Гагра, 2262
Ростов-на-Дону, 2451
Казань, 2825
Кисловодск, 1932
Екатеринбург, 2402,5
Воронеж, 2257
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50