Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха летом 2021

Ялта в июне 2021 года пострадала от ливней, но туристы все равно не отказались от отдыха в городе счастья. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Специалисты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, внимательно изучив данные брони жилья этим летом, узнали, какие города были самыми востребованными у туристов.

Ялта, Сочи и Санкт-Петербург – так выглядит тройка лидеров. Самое удивительное, что в минувшем туристическом сезоне город счастья подвергся нешуточным испытаниям, на курорт обрушились мощные ливни, но отдыхающих природные катаклизмы не испугали.

В среднем семья из трех человек платила за жилье в сутки 2-4 тысячи рублей.

Топ-10 популярных городов для отдыха летом 2021 (средняя цена в рублях на аренду жилья в сутки на 3 человек)

Ялта, 3849

Сочи, 2495

Санкт-Петербург, 3044

Москва, 3356

Гагра, 2262

Ростов-на-Дону, 2451

Казань, 2825

Кисловодск, 1932

Екатеринбург, 2402,5

Воронеж, 2257

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