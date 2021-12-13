Валентин Демидов призвал симферопольцев заниматься спортом на улице

Мэр Симферополя призвал всех выходить на улицы. Фото: Валентин Демидов/facebook/скриншот из видео

Глава Симферополя Валентин Демидов призвал жителей крымской столицы выходить на улицу и заниматься спортом. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook. Мэр города решил поддержать и свою физическую форму, для чего вышел на пробежку.

- Решил начать восстанавливать свою физическую форму. Для меня как для человека, который всю жизнь занимался спортом, достаточно сложно без физических упражнений. В последнее время очень много работы - до 14-15 часов длится рабочий день. Поэтому времени на спорт остается мало, - поделился Валентин Демидов.

В то же время он заметил, что нехватка времени – отговорка. Нужно находить время, чтобы заниматься собой, заниматься спортом.

- Вышел сегодня на пробежку, думал пробежать 5 километров, еле пробежал 2,5 километра. Но ничего, это только начало. Прекрасная погода на улице, много людей. Выходите все, бегайте, двигайтесь, - призвал мэр горожан к активному образу жизни.

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