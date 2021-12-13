«Генбанк» запустил сезонный вклад с повышенной процентной ставкой «Зима в шоколаде»

Фото: «Генбанк»

В «Генбанке» рассказали, что срок вклада «Зима в шоколаде» составляет от шести месяцев до года. Выбор зачастую, зависит от того, когда клиент планирует потратить денежные средства. Например, можно заранее запланировать путешествие с семьей и разместить деньги ровно до даты покупки билетов, обеспечив к этому моменту получение суммы вклада и процентов. При этом, минимальная сумма вклада 30 000 рублей.

- В этот продукт мы постарались включить особые условия для клиентов, установив повышенную ставку до 6,7% годовых. Преимуществом могут воспользоваться и те, кто захочет открыть вклад, не приходя в офис банка. В период пандемии короновируса, для нас особенно важно сохранить здоровье клиентов Банка, развивая дистанционные каналы обслуживания - рассказала заместитель директора Департамента розничного бизнеса АО «Генбанк» Наталья Капустьян.

Справка: Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ, на 2022 - 2024 год инфляция ожидается на уровне 4,0%. Один из способов сохранить и приумножить ваш капитал - разместить сбережения на депозитном счете и получить максимальный годовой доход. Для этого нужно выбрать банк с выгодными условиями. Большинство клиентов хотят пользоваться деньгами уже через полгода - для этого ГЕНБАНК предусмотрел сезонный вклад. Подробности можно уточнить на сайте банка.

Фото: «Генбанк»

Дисклеймер:

СРОЧНЫЙ ВКЛАД «ЗИМА В ШОКОЛАДЕ»: СТАВКА НЕ МЕНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВКЛАДА; ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СУММЕ ВКЛАДА (КАПИТАЛИЗАЦИЯ) ЛИБО ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ ВКЛАДЧИКА, ОТКРЫТЫЙ В БАНКЕ; РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ; В СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО ВОСТРЕБОВАНИЯ ВКЛАДА ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»; В СЛУЧАЕ НЕ ВОСТРЕБОВАНИЯ ВКЛАДА ПО ИСТЕЧЕНИИ ЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ СУММА ВКЛАДА И НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ВКЛАДЧИКА В БАНКЕ - ПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С «10» ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА ПО «28» ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА «ЗИМА В ШОКОЛАДЕ» РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ WWW.GENBANK.RU. РЕКЛАМА ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.12.2021. АО «ГЕНБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ № 2490.