В аэропорту «Симферополь» установили 12-метровую новогоднюю ель

Новогодняя елка красуется в пассажирском терминале аэропорта. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В аэропорту «Симферополь» промышленные альпинисты установили 12-метровую новогоднюю елку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Традиционный атрибут зимних праздников теперь украшает пассажирский терминал главных ворот Крыма. Именно эта ель считается самой высокой на территории республики из тех, что установили в помещениях. Ее украшают порядка 1000 игрушек и около полукилометра гирлянд.

Главный атрибут зимних праздников украсили множеством игрушек. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

- В этом году елочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные. Монтаж праздничной елки выполняла группа промышленных альпинистов, входящих в состав дирекции по эксплуатации аэропорта, - уточнили в пресс-службе.

Ель устанавливали промышленные альпинисты. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

На установку ели потребовалось два дня. Крымчане и гости полуострова могут полюбоваться нарядной красоткой на первом этаже общедоступной зоны терминала возле стоек регистрации. В этом году елка будет стоять в аэропорту все новогодние и рождественские праздники.

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