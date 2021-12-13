Водителей Крыма приглашают к участию во флешмобе «Авто-Елка 2022»

Автомобилисты Крыма построят автоелку под Симферополем. Фото: соцсети

Союз автомобильных клубов Крыма ‌совместно с партнерами и многими регионами по всей России приглашают автомобилистов республики принять участие во флешмобе «Авто-Елка 2022», который пройдет по всей России.

Мероприятие намечено на 19 декабря 2021 года на АЗС на объездной «Дубки – Левадки» под Симферополем. К участию приглашаются все желающие, предварительно нужно пройти регистрацию на сайте.

Главная цель акции – поздравить жителей Крыма с наступающим Новым годом, а также напомнить автомобилистам всей России и СНГ о важности соблюдения правил ПДД.

Сбор участников запланирован на 18.00, через полчаса – построение елки. В 20.40 – репетиция, 21.00 - зажжение «Авто-Елки». В 21.30 – салют.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Симферополь» установили 12-метровую новогоднюю ель. Ее украшают порядка 1000 игрушек и около полукилометра гирлянд.

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