Пострадавшие при паводках предприниматели Крыма начнут получать выплаты с 15 декабря

Выплаты пострадавшим от потопов предпринимателям в Крыму начнутся с 15 декабря Фото: Архив "КП"

Предприниматели, которые понесли убытки в результате летних паводков в Крыму, начнут получать выплаты с 15 декабря, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Предполагалось, что выплаты компенсаций начнутся с 10 декабря, однако процедура затянулась – требовалось согласовать некоторые вопросы.

- На данный момент вопрос решен. Так, поручение Президента выполнено, и Правительство России выделило финансовую помощь в республиканский бюджет объемом более 355 миллионов рублей, - уточнил глава республики .

По его словам, к настоящему моменту подано 248 заявок от Керчи и более 150 заявок от Ялты.

Кроме того, материальную поддержку получит категория граждан, пострадавшая от ЧС на рынках и нестационарных торговых объектах. По данному вопросу необходимо обращаться по телефонам: 8 (800) 500 38 59 или 7 (978) 989 00 60.

Напомним, летом этого года на Крым обрушились обильные дожди, которые спровоцировали наводнение в некоторых районах полуострова. В результате немало граждан частично или полностью лишились своего имущества.

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