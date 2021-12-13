На Украине крымскую судью «приговорили» к 12 годам тюрьмы

На Украине собрались судить крымского судью. Фото: Прокуратура АР Крым и города Севастополя

На Украине завершено досудебное расследование против судьи Верховного суда Республики Крым. Она обвиняется в «госизмене», украинское правосудие грозит ей сроком до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым».

Также в ходе следствия установлено, что 2014 году судья перешла на службу в Верховный суд РК из Апелляционного суда АРК, чем якобы нарушила присягу украинскому правосудию.

Кроме того, судья участвовала в рассмотрении дела против лиц, которые принимали участие в митинге 26 февраля 2014 года под зданием парламента Крыма. Она руководствовалась российскими законами, что, по мнению украинской стороны, незаконно.

В конце октября этого года Служба безопасности Украины обвинила в госизмене экс-прокурора Севастополя. Наказание по статье обвинения предусматривает 15 лет тюрьмы.

Напомним, в марте 2014 года по результатам референдума Крым стал частью Российской Федерации. Однако власти Украины не приняли российский статус полуострова. Ввиду этого Киев начал вводить политические и экономические меры в отношении России, некоторых российских и украинских граждан и организаций, которые, по мнению украинской стороны, причастны к дестабилизации ситуации в государстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50