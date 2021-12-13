Определен подрядчик на строительство водоотведения в двух районах Симферополя

Систему водоотведения построят в Старом городе и на Петровской балке в Симферополе Фото: Архив "КП"

Определен подрядчик, который займется созданием проекта системы водоотведения в Старом городе и на Петровской балке в Симферополе. Об свидетельствует соответствующее распоряжение главы Республики Крым.

- Определить ООО «Липецкий инженерно-технический центр» (ИНН 4823056285; КПП 482401001) единственным исполнителем по государственному контракту, - говорится в тексте документа.

Преобразования коснутся улиц Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инге и переулков Крылова, Полигонный, Нагорный, Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский, Братский в крымской столице.

На все работы будет выделено 14,5 миллиарда рубелей. Уточняется, что подрядчик получит оплату за работы по их завершении, аванс не предусмотрен. Заказчиком проектно-изыскательных работ, которые должны завершиться в 2023 году, выступает «Инвестстрой Республики Крым».

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