Погода на 14 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: дожди, воздух прогреется до плюс 11 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии +11°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 декабря на Крымском полуострове похолодает, пройдут небольшие дожди.

- В Симферополе облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Днем северный ветер до 9-14 м/с. Столбик термометра поднимется не выше +11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +10…+13°. Скорость северо-западного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +6…+9°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +6…+8°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +7…+9°, северный ветер 6-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +7…+8°, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+8°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +11…+13°.

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