В Симферополе и Севастополе 14 декабря частично отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электроэнергии, потому что проходят ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Куйбышева, 142-164/44 (чет), 168, 161-179 (нечет), 181/46, 183, 199/1, 199/2

ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет), 38, 48-100 (чет), 7, 15-59 (нечет)

ул. Вишневая, 62-86 (чет), 90-104 (чет), 65-103 (нечет)

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио, 12-40 (чет), 11-13 (нечет), 17-41 (нечет)

ул. Шалфейная, 58-78 (чет), 90-118 (чет), 67-89 (нечет), 93-119 (нечет)

ул. Кечкеметская, 40-62 (чет), 80/1, 61/10, 69/155

ул. Болгарская, 16/18; ул. Геологическая, 3, 5, 19

ул. Стрелковая, 70-108 (чет), 116, 67-85 (нечет)

ул. Авангардная, 20-28 (чет), 36-38 (чет), 21, 27, 29, 35, 37

ул. Гастелло, 4-38 (чет)

ул. Макаренко, 26-32 (чет)

ул. Молодежная, 102, 112-156 (чет), 113, 121-159 (нечет)

ул. Янтарная 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)

ул. Къокъулы 20-26 (чет)

пер. Гранитный 10

ул. Гоголя 103-105 (нечет)

ул. Щорса 37-63 (нечет)

ул. Жигалиной 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Калинина 42-60 (чет), 47-59 (нечет)

ул. Рабочая 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет)

ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет)

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)

ул. Волочаевская 30-76 (чет), 25-55 (нечет)

ул. С.Лазо 2-40 (чет), 3-23 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. Киевская 4а, 1а

ул. Вернадского 2

ул. Ялтинская 4

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65

с 10.00 до 13.00

ул. Василия Жукова 102-108,112

ул. Выгонная 6/1

ул. Морской Пехоты 14-г,14-20

ул. Оздоровительная 32

с 11.00 до 17.00

с. Родное

с 13.00 до 17.00

ул. Новикова 12-А,12

ул. Мира 2-4

с 8.00 до 17.00

ул. Богданова 12-16(чет),46,74, 1-15(нечет),43, 51/1,51/2,59,71,71/1,71/3 (СТ «Парус-5»)

пр-д Богданова 64-А

ул. Переяславская 3

бухта Голландия 55 (СТ «Садовод», СТ «Горный»)

Братское кладбище

ул. Приморская (СМУ 624)

село Подгорное: ул. Полярная 6-а, 1-а,1-д,5-а,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14 (чет),7; ул. Подводников 4, 5-7(нечет); ул. Весенняя 2-а,12-а,2-6(чет),12, 1; ул. Садовая кад.468, 7-а, 9-а,1-3(нечет),7-9(нечет),13,кад.401,кад.467; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314; ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет); ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19(нечет)

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