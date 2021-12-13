В Симферополе и Севастополе 14 декабря частично отключат электричество

Свет отключат в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электроэнергии, потому что проходят ремонтные работы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Куйбышева, 142-164/44 (чет), 168, 161-179 (нечет), 181/46, 183, 199/1, 199/2
ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет), 38, 48-100 (чет), 7, 15-59 (нечет)
ул. Вишневая, 62-86 (чет), 90-104 (чет), 65-103 (нечет)
пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Радио, 12-40 (чет), 11-13 (нечет), 17-41 (нечет)
ул. Шалфейная, 58-78 (чет), 90-118 (чет), 67-89 (нечет), 93-119 (нечет)
ул. Кечкеметская, 40-62 (чет), 80/1, 61/10, 69/155
ул. Болгарская, 16/18; ул. Геологическая, 3, 5, 19
ул. Стрелковая, 70-108 (чет), 116, 67-85 (нечет)
ул. Авангардная, 20-28 (чет), 36-38 (чет), 21, 27, 29, 35, 37
ул. Гастелло, 4-38 (чет)
ул. Макаренко, 26-32 (чет)
ул. Молодежная, 102, 112-156 (чет), 113, 121-159 (нечет)
ул. Янтарная 60-78 (чет)
ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)
ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)
ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)
ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)
ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)
ул. Къокъулы 20-26 (чет)
пер. Гранитный 10
ул. Гоголя 103-105 (нечет)
ул. Щорса 37-63 (нечет)
ул. Жигалиной 2-12 (чет), 1-9 (нечет)
ул. Калинина 42-60 (чет), 47-59 (нечет)
ул. Рабочая 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет)
ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет)
ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)
ул. Волочаевская 30-76 (чет), 25-55 (нечет)
ул. С.Лазо 2-40 (чет), 3-23 (нечет)
ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)
ул. Киевская 4а, 1а
ул. Вернадского 2
ул. Ялтинская 4
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65
с 10.00 до 13.00
ул. Василия Жукова 102-108,112
ул. Выгонная 6/1
ул. Морской Пехоты 14-г,14-20
ул. Оздоровительная 32
с 11.00 до 17.00
с. Родное
с 13.00 до 17.00
ул. Новикова 12-А,12
ул. Мира 2-4
с 8.00 до 17.00
ул. Богданова 12-16(чет),46,74, 1-15(нечет),43, 51/1,51/2,59,71,71/1,71/3 (СТ «Парус-5»)
пр-д Богданова 64-А
ул. Переяславская 3
бухта Голландия 55 (СТ «Садовод», СТ «Горный»)
Братское кладбище
ул. Приморская (СМУ 624)
село Подгорное: ул. Полярная 6-а, 1-а,1-д,5-а,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14 (чет),7; ул. Подводников 4, 5-7(нечет); ул. Весенняя 2-а,12-а,2-6(чет),12, 1; ул. Садовая кад.468, 7-а, 9-а,1-3(нечет),7-9(нечет),13,кад.401,кад.467; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314; ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет); ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19(нечет)
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