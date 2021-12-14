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Общество14 декабря 2021 4:03

Что произошло за ночь 14 декабря: за пять лет зарплаты в Крыму выросли на 10 тысяч рублей

Что произошло за ночь 14 декабря в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Официальные данные гласят, что крымчане стали больше зарабатывать.

Официальные данные гласят, что крымчане стали больше зарабатывать.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 14 декабря 2021 года. За последние пять лет зарплаты в Крыму увеличились на 10 тысяч рублей. Если в 2016 году средняя зарплата на полуострове составляла 24140 рублей, то в 2020 году уже 34181 рублей.

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