Что произошло за ночь 14 декабря: за пять лет зарплаты в Крыму выросли на 10 тысяч рублей

Официальные данные гласят, что крымчане стали больше зарабатывать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 14 декабря 2021 года. За последние пять лет зарплаты в Крыму увеличились на 10 тысяч рублей. Если в 2016 году средняя зарплата на полуострове составляла 24140 рублей, то в 2020 году уже 34181 рублей.

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