Город Саки вошел в топ-10 популярных бальнеологических курортов России

Озера в Саках привлекают к себе отдыхающих, которые хотят оздоровиться.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, тщательно изучив данные за 2021 год, составили рейтинг самых востребованных бальнеологических курортов России.
Крымские Саки возглавили «десятку», опередив курорты Кавказских Минеральных Вод и Соль-Илецк в Оренбуржье. Отдыхающих не отпугнули солидные цены на жилье, потому что сакские грязи и воды славятся своими целебными свойствами. Тем более, что лечение можно совместить с отдыхом на Черном море.
Топ-10 популярных бальнеологических курортов по итогам 2021 года ( средняя цена в рублях аренду жилья в сутки на одного человека)
Саки, 2589
Кисловодск, 1932
Соль-Илецк, 2061
Горячий Ключ, 1653
Яровое, 3015
Валдай, 4000
Пятигорск, 1848
Зеленоградск, 1372
Тюмень, 2267
Ессентуки, 1958
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50