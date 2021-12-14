Город Саки вошел в топ-10 популярных бальнеологических курортов России

Озера в Саках привлекают к себе отдыхающих, которые хотят оздоровиться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, тщательно изучив данные за 2021 год, составили рейтинг самых востребованных бальнеологических курортов России.

Крымские Саки возглавили «десятку», опередив курорты Кавказских Минеральных Вод и Соль-Илецк в Оренбуржье. Отдыхающих не отпугнули солидные цены на жилье, потому что сакские грязи и воды славятся своими целебными свойствами. Тем более, что лечение можно совместить с отдыхом на Черном море.

Топ-10 популярных бальнеологических курортов по итогам 2021 года ( средняя цена в рублях аренду жилья в сутки на одного человека)

Саки, 2589

Кисловодск, 1932

Соль-Илецк, 2061

Горячий Ключ, 1653

Яровое, 3015

Валдай, 4000

Пятигорск, 1848

Зеленоградск, 1372

Тюмень, 2267

Ессентуки, 1958

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