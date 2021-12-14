Утром Симферополь парализовали 9-балльные пробки

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Утром 14 декабря в Симферополе на дорогах зафиксированы 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Севастопольская, Данилова, Залесская, Русская (и переулок), Гражданская, Балаклавская, Зенитная, Трубаченко, Батурина, Качинская, Батумская, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Ленина, Пролетарская, Воровского, Шмидта, Киевская, Куйбышева, Троллейбусная, бульвар Ивана Франко, проспект Победы.

Напомним, в городе перекрыт проезд на улице Павленко. Там ведется строительство шахты коллектора глубокого заложения. Ограничения будут сохраняться до 31 декабря.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 14 декабря частично отключат электричество. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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