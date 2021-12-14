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Политика14 декабря 2021 8:41

Экс-вице-губернатор Костромской области возглавила ялтинский филиал ФМБА

Ольга Еремина обозначила первоочередные задачи на новом посту
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Филиалу нужна отдельная программа по развитию имущественного комплекса.

Филиалу нужна отдельная программа по развитию имущественного комплекса.

Бывший вице-губернатор Костромской области Ольга Еремина возглавила ялтинский филиал Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сегодня ее представили президиуму Госсовета Крыма

- Я уже месяц нахожусь в Ялте, познакомилась с коллективом, - отметила Еремина. - Основной задачей вижу развитие первичной помощи и выстраивание диалога с населением.

Новый руководитель заверила, что филиалу ФМБА нужна отдельная программа по развитию имущественного комплекса.

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