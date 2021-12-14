В Крыму 11 школ пора передать под музеи

Всего в регионе 545 школ Фото: Никита ПОЛЬКО

В Крыму 11 школ занимают здания, построенные в позапрошлом веке. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

- 11 общеобразовательных организаций постоянно требуют финансового внимания, - подчеркнула она. - Большинство нужно перевести в музеи.

Всего в регионе 545 школ, из которых 522 муниципальных, 16 государственных, 6 частных и 1 федеральная в МДЦ Артек.

Подавляющее большинство или 518 школ были построены в XX веке.

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