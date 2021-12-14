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Общество14 декабря 2021 9:59

Каждая вторая школа Крыма нуждается в капремонте

125 миллионов нужно на капремонт 3 школ
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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В следующем году на капремонт школ предоставят 918 миллионов рублей

В следующем году на капремонт школ предоставят 918 миллионов рублей

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Крыму из 545 школ 248 нуждаются в капитальном ремонте, причем в 95 необходимо провести полный капремонт всех инженерных систем, кровли и здания.

- Федеральная программа капремонта неустойчивая, - посетовала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик. - Нам отвели 3 недели на разработку проектно-сметной документации, и 14 школ попали туда. Причем 125 миллионов нужно на капремонт 3 школ.

В Минобразования надеялись, что проектные требования будут удовлетворены полностью, но финансирование будет выделено частично. В следующем году на капремонт школ предоставят 918 миллионов рублей.

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