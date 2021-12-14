Из-за тумана задерживается прибытие пяти рейсов в Симферополь

Прибытие пяти рейсов в Симферополь задерживается из-за тумана. Фото: Юрий Югансон/пресс-служба аэропорта "Симферополь"/VK

Задерживается прибытие пяти самолетов в аэропорт Симферополя. Неудобства связаны с погодными условиями - утром 14 декабря в крымской столице наблюдается туман. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что с опозданием ожидаются рейсы из Москвы.

- Туман в Симферополе вызвал задержку прибытия пяти самолетов из Москвы. На данный момент первый из задержавшихся рейсов прибыл в аэропорт, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, 14 декабря синоптики прогнозировали на Крымском полуострове похолодание и дожди. В Симферополе весь день будет облачно, ожидаются небольшие осадки, ночью и утром - туман. 15 декабря погода не улучшится - в регионе на среду объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, местами очень сильные, также усилится северо-восточный ветр до 15-20 метров в секунду. Сотрудники Госавтоинспекции по РК призывают водителей быть осмотрительнее на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50