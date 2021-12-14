В Кировском районе пьяный водитель без прав пытался уйти от сотрудников ДПС

Пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони в Кировском районе Крыма. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Кировском районе Крыма правоохранители задержали нетрезвого 31-летнего водителя, который хотел скрыться от сотрудников ДПС.

Как передает «Крым 24», полицейский пытался остановить нарушителя, обратив внимание на подозрительную манеру его вождения. Но мужчина, проигнорировав требование, пустился наутек. Погоня длилась недолго - водитель не справился с управлением, зацепил обочину и слетел с дороги. Позже выяснилось, что правонарушитель никогда не получал водительского удостоверения.

- В отношении водителя завели административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством), - говорится в сообщении.

Суд назначил водителю 12 суток административного ареста, также ему предстоит выплатить штраф до 800 рублей за невыполнение требования об остановке.

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